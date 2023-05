Aktualisiert am

Schauspielerin Gwyneth Paltrow verrät in einem Podcast, mit welchem Ex-Freund sie am meisten Spaß im Bett hatte und wen sie noch einmal heiraten würde.

Gwyneth Paltrow während einer Award-Show im April 2023 in Los Angeles. Bild: EPA

Brad Pitt war im Bett besonders liebevoll, Ben Affleck eher technisch begabt: Bei dem Podcast „Call Her Daddy“ erinnerte sich Gwyneth Paltrow am Mittwoch ungewohnt offen an ihre früheren Liebhaber. „Brad war damals die Liebe meines Lebens mit einer großartigen Chemie“, ließ Paltrow die Moderatorin Alex Cooper wissen.

Schon bei der ersten Begegnung mit Pitt am Set von David Finchers „Sieben“ im Jahr 1994 habe es gefunkt. Nach drei Jahren trennte sich das Paar aber wieder, da Paltrow sich zu jung für die Ehe fühlte.

Die nächsten drei Jahre verbrachte die Oscar-Gewinnerin („Shakespeare in Love“) mit Schauspielkollegen Ben Affleck, bevor sie ihren späteren Ehemann Chris Martin traf. Der Sänger der Band Coldplay, von dem Paltrow sich im Frühjahr 2014 wieder trennte, scheint im Vergleich zu Pitt sexuell eher ein Trostpreis gewesen zu sein.

Bei einer Runde des Partyspiels „Fuck, Marry, Kill“ gab die 50 Jahre alte Paltrow gegenüber der Moderatorin Cooper zu, sich mit Pitt eine weitere Bettgeschichte vorstellen zu können. Martin würde sie ein weiteres Mal heiraten, da er ihr die Kinder Apple und Moses geschenkt habe. Auf Affleck könne sie dagegen verzichten.