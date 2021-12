Bild: AP

„Segle fort in die kalte Weite des Alls“

Die Trennung des Technologiemilliardärs Elon Musk von der Sängerin Grimes scheint nicht ganz so harmonisch verlaufen zu sein wie vorgegeben. Das lässt zumindest der Titel „Player of Games“ ahnen, den die 33 Jahre alte Kanadierin gerade veröffentlicht hat. Grimes wirft ihrem Liebhaber in dem Stück vor, Reisen nach Europa und Weltraummissionen dem gemeinsamen Leben vorzuziehen. Musk, Gründer von Firmen wie Tesla und dem Raumfahrtunternehmen SpaceX, hatte bei der Bekanntgabe der Trennung Ende September angedeutet, sich durch Aufenthalte in Texas und Europa auch emotional von der Sängerin entfernt zu haben. Er habe sich aber nur „halb getrennt“, liebe Grimes weiterhin und sei auch an der Erziehung des gemeinsamen Sohnes beteiligt. Musk, der aus früheren Verbindungen bereits fünf Kinder hat, hatte die Sängerin 2018 als seine neue Partnerin vorgestellt. Im Mai 2020 kam Sohn X zur Welt. „Segle fort in die kalte Weite des Alls. Selbst Liebe konnte Dich nicht halten“, gab Grimes dem Fünfzigjährigen in ihrem Song jetzt mit auf den Weg. (ceh.)