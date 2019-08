© dpa

Die amerikanische Schauspielerin Gina Gershon hat ein Foto von sich und dem umstrittenen Regisseur Woody Allen verbreitet und dafür Kritik von ihren Fans geerntet. Die 57 Jahre alte Gershon lud auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto hoch, das sie und den 83 Jahre alten Filmemacher zeigt. Dazu schrieb sie: „Best Summer Camp ever. Vielen Dank Woody, dass ich mitmachen durfte und dafür, dass du über all die Jahre einige meiner Lieblingsfilme gedreht hast. Es hat großen Spaß gemacht.“ Ihre Fans reagierten gemischt auf das Foto. „Toll“, schrieb ein User zustimmend. „Ein Bild mit einer Legende“, meinte eine andere. Es gab aber auch viel Ablehnung: „Ich mochte dich so sehr. Dass du ihn unterstützt, bricht mir das Herz“, schrieb eine Userin. „Er ist ein Sexualstraftäter. Ihm zu verzeihen, weil er ein Filmemacher ist, verdreht die Tatsachen“, schrieb eine weitere Nutzerin. (dpa)