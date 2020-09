© dpa

„Jetzt wisst ihr es“

Das Rätselraten hat ein Ende. Der neue Mann an der Seite von Oscar-Preisträgerin Halle Berry heißt Van Hunt. Nach Instagram-Bildern, die die Füße der Schauspielerin in den vergangenen Monaten immer wieder mit den Füßen eines unbekannten Mannes zeigten, ließ sie sich in einem T-Shirt mit dem Logo des Sängers fotografieren. „Jetzt wisst ihr es“, schrieb die 54 Jahre alte Berry am Donnerstag neben ein Fuß-Emoji bei Instagram. Wann die Beziehung mit dem vier Jahre jüngeren Grammy-Preisträger begann, verriet sie nicht. Nach der Trennung von ihrem dritten Ehemann, dem Franzosen Olivier Martinez, hatte sie Romanzen vorerst abgeschworen, um sich auf sich selbst und ihre Kinder zu konzentrieren. Berrys zwölf Jahre alte Tochter Nahla stammt aus der Liaison mit dem kanadischen Model Gabriel Aubry. Ihr Sohn Maceo kam vor sieben Jahren einige Monate nach der Hochzeit mit Martinez zur Welt. Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, trifft sich die „X-Men“-Darstellerin fünf Jahre nach der Trennung mit dem Schauspieler weiter vor dem Scheidungsrichter, da über das Sorgerecht für Maceo bislang nicht entschieden wurde. (ceh.)