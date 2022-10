Neues von den Promis : „Friends“-Star Matthew Perry packt aus

Matthew Perry wurde als Chandler in der Serie „Friends“ weltberühmt. Dass die Jahre der Dreharbeiten aber nicht nur einfach waren, erzählt er jetzt in seiner Autobiografie. Darin geht es um Drogenexzesse und seine Kollegen.

Schon vor der Veröffentlichung von Matthew Perrys Erinnerungen „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“ am kommenden Dienstag wurde es Zeit für die erste Bitte um Entschuldigung. „Ich bin eigentlich ein großer Fan von Keanu. Ich habe nur irgendeinen beliebigen Namen gewählt“, ließ der amerikanische Schauspieler in dieser Woche eher unbeholfen durch einen Sprecher mitteilen. In verschiedenen Vorabdrucken hatte Perry seinen Schauspielkollegen Reeves zuvor heftig angegriffen. „Wie kann es sein, dass Vordenker wie River Phoenix und Heath Ledger früh sterben, während Keanu Reeves weiter unter uns weilt?“, fragte der frühere Chandler Bing aus der Serie „Friends“ fast beleidigend.

Beliebig? Mit Vor- und Nachnamen? Dass Perry den „Matrix“-Darsteller beim Philosophieren über den Wert von Hollywood-Stars zufällig wählte, scheint hergeholt. Zumal Perry auch bei der Nachricht über den Tod des Comedian Chris Farley, mit dem er Mitte der Neunzigerjahre die Abenteuerkomödie „Fast Helden“ gedreht hatte, laut seinen Memoiren zuerst Reeves einfiel – nachdem er am „Friends“-Set ein Loch in die Wand von Jennifer Anistons Garderobe geschlagen hatte. Einen Grund für seine Fixierung auf „Keanu“ verriet Perry in seiner Autobiographie nicht.

Exzesse und wilde Romanzen

Ungewöhnlich offen schrieb der Dreiundfünfzigjährige dagegen über seine Abhängigkeit von Alkohol und Schmerzmitteln, das „Big Terrible Thing“ des Buchtitels. Auf der Höhe seiner Sucht habe er bis zu 55 Schmerztabletten am Tag konsumiert. Während der Dreharbeiten zu der Serie „Friends“, die ihn und seine Ko-Stars Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courteney Cox und Matt LeBlanc in den Jahren 1994 bis 2004 mit Episodengagen von bis zu mehr als einer Million Dollar zu Großverdienern machte, sei er oft noch von den Exzessen des Vorabends benebelt gewesen.

Nach Abstürzen, Koma und Operationen wegen eines Dickdarmbruchs soll Perry die Sucht inzwischen hinter sich gelassen haben. Die Entzugsversuche, die ihn auch nach Malibu und in die Schweiz führten, kosteten mehr als neun Millionen Dollar. Dass Perry in den Suchtjahren noch Energie für ein unerwartet abwechslungsreiches Liebesleben hatte, zählt zu den Überraschungen der Memoiren. Nach einem regen Austausch von Faxen verliebte er sich im Jahr 1995 in Julia Roberts, die damals einen Gastauftritt bei „Friends“ absolvierte. Nach zwei Monaten habe er die Romanze aber beendet. „Mit Julia Roberts auszugehen, war einfach zu viel für mich. Ich war mir die ganze Zeit sicher, dass sie mir den Laufpass geben würde“, erinnerte sich der Schauspieler.

Mehr zum Thema 1/

Die folgenden Jahre verbrachte Perry mit „Lovers“ wie der „Baywatch“-Darstellerin Yasmine Bleeth, Neve Campbell („Scream“), „Gilmore Girl“ Lauren Graham und Lizzy Caplan, bekannt durch den Monsterfilm „Cloverfield“. Nach Perrys Seitenhieben gegen Reeves dürften einige seiner früheren Freundinnen die Veröffentlichung von „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“ gespannt bis ängstlich erwarten.