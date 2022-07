Neues von den Promis : Bundespräsident Steinmeier wird Ehrenpate von Bushidos Drillingen

Aktualisiert am

Am Dienstag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ehrenpatenschaft für die Drillinge von Anna-Maria und Anis Ferchichi, besser bekannt als Bushido, übernommen.

Wie das in Berlin lebende Paar auf Instagram mitteilte, hatte es für ihre drei Mädchen, die im November geboren wurden, die Ehrenpatenschaft durch das Staatsoberhaupt offiziell beantragt und am Dienstag erhalten: „Heute hat der Bundespräsident die Ehrenpatenschaft für unsere Drillinge übernommen. Danke an die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin für den netten Empfang“, schrieb Bushido auf Instagram.

„Sozialprestige kinderreicher Familien stärken“

Auf seinem Profil teilte er ein Foto von sich, seiner Frau, den drei Töchtern sowie der stellvertretenden Bezirksbürgermeisterin von Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Cerstin Richter-Kotowski (CDU). Auch die Urkunde einer seiner Töchter teilte er mit seinen Followern.

Ab dem siebten Kind kann das Staatsoberhaupt die Patenschaft für den Nachwuchs übernehmen – jedoch nicht als Taufpate. Vielmehr soll dadurch „das Sozialprestige kinderreicher Familien“ gestärkt werden, wie es auf der Website des Bundespräsidenten heißt. In diesem Sinne hat die Patenrolle „in erster Linie symbolischen Charakter“.

Das Ehepaar Ferchichi, das seit zehn Jahren verheiratet ist, hat bereits vier gemeinsame Kinder sowie Anna-Maria einen erwachsenen Sohn aus einer vorigen Beziehung. Für alle drei Mädchen hat die Familie jeweils eine Urkunde bekommen: Denn die Patenschaft kann auch für Mehrlinge beantragt werden. „Es erfüllt uns mit Stolz, dass unsere Drillinge jeder für sich eine Urkunde vom Staatsoberhaupt besitzen. Das hat einen hohen emotionalen Wert für uns“, erklärte Ferchichi in einem Statement an RTL.

Für jedes Kind gab es zudem ein Geldgeschenk von jeweils 500 Euro. „Das Geld haben wir selbstverständlich gespendet. Das Bürgeramt arbeitet eng mit Institutionen zusammen, die sich um das Wohl von Kindern kümmern“, so das Paar.

Seit 1949 insgesamt wurden rund 82.113 solcher Ehrenpatenschaften durch das Staatsoberhaupt übernommen. Im vergangenen Jahr wurde Steinmeier Ehrenpate von 414 Kindern.