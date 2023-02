Claus-Holger Lehfeldt hat seine Tochter Franca Lehfeldt am Anfang ihrer Beziehung zu FDP-Chef Christian Lindner gewarnt. Er habe sich Sorgen gemacht über mögliche Konsequenzen der Partnerwahl für ihre Karriere,sagte die aus Hamburg stammende Moderatorin am Freitagabend in der Radio-Bremen-Talkshow „3 nach 9“.

„Du musst dir darüber bewusst sein, dass es Probleme für dich in deinem Beruf bringen könnte“, habe ihr Vater gesagt. Sie solle sich in ihrem Herzen sehr sicher sein. Wenn es nur ein Flirt sei, „dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du den Flirt vorbei­ziehen lässt“, habe er geraten, „weil er wusste, was es bedeutet“.

Die Dreiunddreißigjährige stellte in der Talkshow ihr Buch „Alte weise Männer“ vor, für das sie auch ihren eigenen Vater interviewt hat.

Franca Lehfeldt wechselte 2022 von RTL zum Fernsehsender Welt, wo sie als Chefreporterin Politik tätig ist. Im selben Jahr heiratete sie Christian Lindner auf der Insel Sylt. Der 44 Jahre alte Lindner ist seit 2013 Vorsitzender der FDP und seit 2021 Bundesfinanzminister im Kabinett von Olaf Scholz (SPD).