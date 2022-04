Bild: dpa

Stolz auf die Tochter

Dass Leni Klum so gut geraten sei, dazu habe ihr leiblicher Vater Flavio Briatore wenig beigetragen. „Sie ist nicht nur schön, sondern auch stark und unabhängig, lebenslustig“, so der ehemalige Formel-1-Teamchef in einem Interview mit der italienischen Zeitung „La Repubblica“. „Das ist nicht mein Verdienst!“ Wie der Einundsiebzigjähre erzählte, sei der Popsänger Seal „der wahre Vater“. Der Musiker hatte die Tochter von Moderatorin Heidi Klum, 48, und Briatore adoptiert. Klum und Briatore waren Anfang der Nullerjahre liiert gewesen und hatten sich vor der Geburt Lenis getrennt. Heute lebt die siebzehnjährige Leni in Los Angeles und arbeitet, wie ihre Mutter einst, als Model. Die Entfernung belaste zwar ihre Vater-Tochter-Beziehung, so Briatore weiter, „das bedeutet aber nicht, dass ich sie weniger liebe“. Bei seinem zwölfjährigen Sohn Nathan aus der Beziehung mit Model Elisabetta Gregoraci hofft er, es besser zu machen. „Ich kann nicht behaupten, dass ich mich immer gut mit ihm verstehe“, sagte Briatore. „Aber ich widme Nathan Falco sehr viel Zeit.“ (caod.)