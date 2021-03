Bild: Adam Schultz/White House/Handout

Nach der Hundeschule zurück ins Weiße Haus

First Dog Major bekommt eine zweite Chance. Der Schäferhund des amerikanischen Präsidenten Joe Biden darf zurück ins Weiße Haus, nachdem er vor zwei Wochen nach einem Angriff auf einen Wachmann die Heimreise nach Delaware antreten musste. Wie Biden dem Sender ABC am Mittwoch sagte, besuchte der drei Jahre alte Rüde in seinem Heimatstaat anschließend eine Hundeschule. „Man kommt um die Ecke, sieht zwei Menschen, die man noch nie zuvor gesehen hat, sie bewegen sich, und der Hund versucht zu beschützen“, verteidigte der Präsident den First Dog. Major und Champ, der ältere Schäferhund von Biden und Ehefrau Jill, waren am 20. Januar nach der Amtseinführung ins Weiße Haus gezogen. Während der zwölf Jahre alte Champ bei Bidens Vizepräsidentschaft in Washington schon Erfahrungen mit Wachpersonal und Besuchern gesammelt hatte, galt Major als Newcomer. Der Hund, den die Familie Biden aus einem Tierheim holte, ist nicht der erste First Dog mit Eingewöhnungsschwierigkeiten. Auch Sunny, der Portugiesische Wasserhund der Obamas, soll einmal zugebissen haben, Barney, der Scottish Terrier von George W. Bush, mindestens zweimal. (ceh.)