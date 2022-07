Neues von den Promis : Fabian Hambüchen und Partnerin Viktoria feiern Hochzeit

Aktualisiert am

Turn-Star Fabian Hambüchen hat seine Lebensgefährtin geheiratet. Das Paar gab sich in Wetzlar das Ja-Wort.

Haben geheiratet: Kunstturner Fabian Hambüchen und seine Freundin Viktoria Feldbusch (hier beim 39. Deutschen Sportpresseball im November 2021 in Frankfurt) Bild: dpa

Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen und seine Lebensgefährtin Viktoria haben geheiratet. Das Paar gab sich am Wochenende auf dem Standesamt Wetzlar in Hessen das Ja-Wort, wie das Magazin „Bunte“ und die „Bild“-Zeitung berichteten. „Das Ja hat unsere Liebe noch stärker gemacht“, wurde der 34 Jahre alte Turn-Star in der „Bild“-Zeitung zitiert.

Hambüchens Management bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Hochzeit zunächst nicht. Auf seinem Instagram-Account teilte Hambüchen Fotos und Videos von der Feier.

In einem Clip tanzt der Bräutigam in Anzugweste zu Rap-Musik auf den Händen. Gruppenbilder zeigen das Brautpaar mit seinen Gästen.

Der Olympiasieger von 2016 hatte im Januar seiner Freundin im Urlaub auf den Malediven den Antrag gemacht. „Es war genau so, wie ich es mir immer vorgestellt und gewünscht habe“, erzählte er in „Bunte“.