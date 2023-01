Neues von dem Promis : Ezra Miller muss für drei Monate in Haft

Ezra Miller im November 2018 bei einer Modegala in New York. Der Filmstar muss nun für drei Monate in Haft. Bild: AP

Durch eine Einigung mit der Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Vermont ist Ezra Miller einer langen Haftstrafe entgangen. Nach einer Anklage wegen Einbruchdiebstahls, bei dem der amerikanische Filmstar („Afterschool“) im vergangenen Sommer bei einer Nachbarin angeblich mehrere Flaschen Alkohol entwendete, erklärte Miller sich jetzt des Hausfriedensbruchs für schuldig.

Anstelle der drohenden bis zu 26 Jahren hinter Gittern belässt es die Staatsanwaltschaft des Bezirks Bennington im Gegenzug bei voraussichtlich drei Monaten Haft, einer einjährigen Bewährungsstrafe und einer Geldbuße in Höhe von 500 Dollar.

Miller ist 30 Jahre alt und lebt seit 2012 offen nichtbinär, fühlt sich also keinem Geschlecht zugehörig. Der Star leidet unter psychischen Störungen und war während der Corona-Pandemie wiederholt durch Beleidigungen, übergriffiges Verhalten gegenüber Frauen und Kneipenschlägereien aufgefallen.

International bekannt wurde Ezra Miller als Superheld im Film „Flash“ und durch Rollen in „We Need To Talk About Kevin“ sowie dem Harry-Potter-Spin-Off „Phantastische Tierwesen“.