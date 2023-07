Nach dem Tod der Sängerin erinnert sich Russell Crowe an eine Begegnung mit Sinéad O’Connor: In einer irischen Bar diskutierten sie über Politik und Musik, O’Connor trank Tee – und hinterließ Eindruck.

Nach Sinéad O‘Connors Tod hat sich der Oscar-Preisträger Russell Crowe in sozialen Medien an eine zufällige Begegnung mit der Sängerin in ihrer Heimat Irland erinnert. Bei einem Bier vor einem Pub in Dalkey erkannte einer seiner Begleiter im vergangenen Jahr O’Connor.

Die Sängerin verbrachte den Abend mit Crowe und seinen Bekannten in dem Pub, trank zwei Gläser Tee und diskutierte über Politik, Musik und die Benachteiligung indigener Völker, besonders in Australien, der Heimat des Schauspielers. „Ich bekam die Gelegenheit, ihr zu sagen, dass sie zu meinen Helden gehört“, schrieb Crowe am Mittwoch auf Twitter.

O’Connor verabschiedete sich schließlich mit einer Umarmung und ließ den „Gladiator“-Darsteller und seine Begleiter beeindruckt zurück. „Wir saßen da und dachten, was für eine erstaunliche Frau sie ist“, erinnerte sich Crowe und schloss seinen Post mit den Worten: „Frieden sei mit deinem mutigen Herz, Sinéad.“

O’Connors Familie hatte am Mittwoch den Tod der 56-Jährigen bestätigt. Die Sängerin war im Jahr 1990 durch den Titel „Nothing Compares 2 U“ bekannt geworden.