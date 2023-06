Wie so oft bei Abschieden großer Künstler, die eigentlich für immer sein sollen, bleibt am Ende offen, ob es nicht doch ein Wiedersehen geben könnte. So auch bei Elton John, der – coronabedingt – schon seit nahezu fünf Jahren auf Abschiedstournee ist.

Seine „Farewell Yellow Brick Road“-Tour begann am 8. September 2018 in Allentown in Pennsylvania und soll nun wirklich endgültig am 8. Juli nach mehr als 300 Konzerten in Stockholm enden. Glaston­bury war also nur einer von vielen und dennoch der wohl emotionalste Stopp für ihn. Denn der 76 Jahre alte Brite verabschiedete sich (für immer?) von seinen britischen Fans. Und das erstmals beim berühmten Glastonbury-Festival.

Gedenken an George Michael

Sir Elton, in einem goldfarbenen Anzug und mit einer rot getönten Sonnenbrille, bedankte sich am Sonntagabend für „52 Jahre wunderbarer Liebe und Loyalität“. Dann spielte und sang er einige seiner größten Hits: „Crocodile Rock“, „Goodbye Yellow Brick Road“, „Saturday Night’s Alright For Fighting“ und natürlich „I’m Still Standing“ und „Candle In The Wind“. Auch eines Freundes gedachte er, der am Sonntag 60 Jahre alt geworden wäre, aber schon 2016 gestorben ist: George Michael. Für ihn sang er sein „Don’t Let The Sun Go Down On Me“.

Zudem holte er eine ganze Reihe an Künstlern als seine Gäste zu sich auf die Bühne, unter ihnen den erst 20 Jahre alten Amerikaner Stephen Sanchez („Until I Found You“), die in Japan geborene Sängerin Rina Sawayama, mit der er sein „Don’t Go Breaking My Heart“ sang, und Brandon Flowers von der amerikanischen Band The Killers („Tiny Dancer“).

Wie genau der Ruhestand des Superstars nach dem 8. Juli aussehen wird (angeblich will er mehr Zeit mit seinem Ehemann David Furnish und ihren beiden Söhnen, zehn und zwölf Jahre alt, verbringen), bleibt abzuwarten.

Im Herbst will Elton John schon ein neues Album veröffentlichen. Furnish wiederum schrieb am Montag auf Instagram, wie begeistert „unsere Familie“ von Glastonbury und der Begeisterung der Zuschauer an dem Abend war. „Es war das erste Mal für uns – das erste Mal von vielen, vielen Malen, die noch kommen werden.“