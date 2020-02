© EPA

Emotionaler Post auf Instagram

Unter Tränen und ohne Stimme musste Elton John am Sonntag sein Konzert in Auckland abbrechen. Nur wenige Stunden vor Beginn des Konzerts wurde bei dem 72 Jahre alten Sänger eine beginnende Lungenentzündung diagnostiziert. Trotz der Diagnose war John entschlossen, die Show nicht abzusagen, musste jedoch während der Performance immer wieder pausieren. Zwischendurch wurde er auf der Bühne ärztlich versorgt. Nach etwa der Hälfte des Konzerts versagte die Stimme des Showgiganten vollends. „Es tut mir Leid“, sagte er zu seinen Fans bevor er von einem Helfer gestützt die Bühne verließ. Elton John ist derzeit auf seiner „Farewell Yellow Brick Road“-Welttournee, die 2018 begonnen hatte und Ende dieses Jahres in London enden soll. Auf Instagram entschuldigte John sich bei seinen Fans: „Ich bin enttäuscht, aufgewühlt und es tut mir Leid. Ich habe alles gegeben, was ich konnte“, schrieb er unter ein Bild, das ihn zeigt, wie er die Bühne verlässt. Die Reaktionen nach dem Abbruch des Konzerts waren sehr positiv. „Wir sind so stolz auf dich. So verdammt stolz. Bitte ruhe dich aus“, schrieb eine Frau unter seinen Post. Bislang ist unklar, ob John die für diese Woche angesetzten zwei weiteren Konzerte in Auckland aufgrund seiner Krankheit absagen muss. (jsh.)