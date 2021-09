Bild: Reuters

Zu viel Abstand zwischen Elon Musk und Grimes

Tesla-Gründer Elon Musk ist wieder zu haben. Nach drei gemeinsamen Jahren gab der Südafrikaner mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten das Ende der Beziehung zu der kanadischen Sängerin Grimes bekannt. „Wir sind halb-getrennt, lieben uns aber immer noch, sehen uns oft und verstehen uns prächtig“, sagte Musk der New York Post. Der 50 Jahre alte Gründer von Unternehmen wie Tesla und SpaceX hatte Grimes bei der Met Gala 2018 als seine neue Lebensgefährtin vorgestellt. Zwei Jahre später gab das Paar die Geburt eines Sohnes bekannt. Bei der Met Gala 2021 vor zwei Wochen provozierten Musk und Grimes erste Trennungsgerüchte, als die 33 Jahre alte Sängerin („My Name Is Dark“) allein über den roten Teppich lief. Wie Musk andeutete, sollen seine Reisen zur Entfremdung beigetragen haben. Während Grimes, bürgerlich Claire Elise Boucher, wegen ihrer Musikkarriere in Los Angeles lebt, verbringt der Unternehmer seine Zeit meist in Texas und Europa. (ceh)