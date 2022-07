„Kompletter Blödsinn“ : Elon Musk bestreitet Affäre mit Nicole Shanahan

Den Vorwurf, der Ehe seines Freundes Sergey Brin durch eine Affäre mit dessen Partnerin Nicole Shanahan den finalen Stoß versetzt zu haben, will Elon Musk nicht auf sich sitzen lassen. „Das ist kompletter Blödsinn“, beteuerte der Technologiemilliardär in der Nacht zu Montag bei Twitter. „Ich habe Nicole in den vergangenen drei Jahren nur zwei Mal gesehen, jedes Mal in Gesellschaft vieler Leute. Nichts Romantisches.“

Einige Stunden zuvor hatte das „Wall Street Journal“ über Musks angebliche Liaison mit der Ehefrau des Google-Mitgründers Brin berichtet. Der Einundfünfzigjährige, der in den vergangenen Jahren mit seinen Eroberungen wiederholt für Schlagzeilen sorgte, soll der 37 Jahre alten Juristin und Technologieunternehmerin Anfang Dezember bei der Kunstmesse Art Basel in Miami Beach nähergekommen sein.

Shanahans Ehe mit Brin kriselte damals angeblich schon. Einige Wochen später reichte Brin schließlich nach vier ge­meinsamen Jahren die Scheidung ein. Als Trennungsgrund gab der Achtundvierzigjährige, der als Kind jüdischer Russen in Moskau aufwuchs und Ende 1979 mit seinen Eltern in die Vereinigten Staaten kam, damals die Standardformel „unüberbrückbare Differenzen“ an. Wie später durchsickerte, soll es zwischen Brin und Shanahan zuvor zu Spannungen über die Erziehung der gemeinsamen Tochter, drei Jahre alt, gekommen sein.

Der Tesla-Gründer Musk, mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 220 Milliarden Dollar der wohlhabendste Mensch der Welt, und Brin, der mit knapp 100 Milliarden Dollar ebenfalls zur Gruppe der Superreichen gehört, sind seit Jahrzehnten befreundet. Gemeinsam mit Larry Page, mit dem Brin als Doktorand der Stanford University im Jahr 1998 das Technologieunternehmen Google gründete, sollen sich die beiden regelmäßig im Silicon Valley getroffen haben, um neue Ideen zu entwickeln. Die Freundschaft war angeblich so eng, dass Musk bei Besuchen des Hightech-Zentrums im Norden Kaliforniens bei Page übernachtete. Brin und Page zählten zudem zu den Ersten, die in Musks Elektroauto Tesla investierten.

Wie das „Wall Street Journal“ jetzt meldete, ist es mit Brins Vertrauen zu Musk nach der angeblichen Affäre mit Shanahan aber vorbei. Brin soll seine Vermögensverwalter angewiesen haben, alle Investitionen aus Unternehmen des gebürtigen Südafrikaners wie Tesla, SpaceX und Neuralink abzuziehen. Musk erklärte dagegen in der Nacht zu Montag auf Twitter am Wochenende mit Brin gefeiert zu haben. „Wir sind Freunde“, ließ Musk wissen. Auch gestand er, „ewig lange keinen Sex“ gehabt zu haben.

In der Vergangenheit hatte sich der Sohn des Models Maye Musk immer wieder als romantisch unstet erwiesen. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Shivon Zilis, eine Managerin seines Neurotechnologieunternehmens Neuralink, im Winter gemeinsame Zwillinge zur Welt gebracht hatte. Etwa zur selben Zeit bekam die kanadische Sängerin Grimes das zweite Kind mit Musk, ausgetragen hatte es eine Leihmutter. Während der Ehe mit der Autorin Justine Wilson, die vor 14 Jahren endete, war Musk bereits Vater von sechs Söhnen geworden. Das erste Kind mit Wilson starb 2002 aber einige Wochen nach der Geburt.

Mehr zum Thema 1/

Nach Romanzen mit der britischen Schauspielerin Talulah Riley, die zwei Mal mit Musk vor den Traualtar trat, und Johnny Depps früherer Ehefrau Amber Heard lebt „The World’s Wealthiest“ jetzt angeblich mit der 27 Jahre alten Australierin Natasha Bassett zusammen.