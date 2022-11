Neues von den Promis : Lily-Rose Depp wehrt sich gegen Nepotismus-Vorwürfe

Aktualisiert am

Die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis bewirbt ihre erste Hauptrolle in einer Serie mit einem Interview. Darin bestreitet sie, ihre berühmten Eltern hätten ihr zum Erfolg im Showbusiness verholfen.

Lily-Rose Depp hatte schon eine gewisse Berühmtheit erreicht, bevor sie überhaupt sprechen konnte. Die 23-Jährige ist die Tochter von Schauspieler Johnny Depp und Sängerin Vanessa Paradis. Lily-Rose und ihr Bruder Jack wuchsen unter den Augen der Paparazzi auf.

„Ich weiß, dass meine Kindheit nicht so aussah wie eine gewöhnliche Kindheit, und das es etwas sehr Spezielles ist, sich damit auseinanderzusetzen, aber es ist auch die einzige Kindheit, die ich kenne“, erzählt Lily-Rose Depp nun in einem Interview in der aktuellen Ausgabe der amerikanischen „Elle“. Darin kommt das Model auch auf die Vorwürfe zu sprechen, es verdanke seinen Erfolg zu einem großen Teil seinem berühmten Nachnamen.

„Nepo Babies“ werden in den sozialen Medien die Stars genannt, deren Eltern schon Stars waren. Neben Depp sind das etwa Kendall Jenner (Mutter: Reality-TV-Berühmtheit Kris Jenner, Vater: Olympiasiegerin Caitlyn Jenner) , Zoë Kravitz (Mutter: Schauspielerin Lisa Bonet, Vater: Sänger Lenny Kravitz) und Jaden Smith (Eltern: Schauspieler Will und Jada-Pinkett Smith).

„Dann hat man auch erstmal nur einen Fuß in der Tür“

Lily-Rose Depp versucht sich in der „Elle“ gegen das Nepo-Baby-Label zu wehren: „Die Leute werden immer vorgefertigte Meinungen über dich haben oder darüber, wie du es dorthin geschafft hast, wo du jetzt bist.“ Aber eine Rolle bekomme man nur, wenn man auch die Richtige für die Rolle sei. „Das Internet interessiert sich viel mehr dafür, wer deine Familie ist, als die Menschen, die dich für etwas casten.“ Es fühle sich komisch an, wenn der eigene Erfolg zu einem „reinen Generationen-Ding“ reduziert werde.

Depp spielt in der 2023 erscheinenden HBO-Serie „The Idol“ den Popstar Jocelyn, der mit einem Guru, verkörpert vom Sänger The Weeknd, anbandelt. Ihre 6,8 Millionen Instagram-Follower gewann sie aber vor allem als Marken-Botschafterin und Model für Chanel.

Depps Mutter war eine Muse von Chanel-Designer Karl Lagerfeld. Lily-Rose lernte Lagerfeld schon im Alter von acht Jahren kennen. Mit 16 Jahren bekam sie ihre erste eigene Chanel-Kampagne. „Vielleicht kriegt man schon einen Fuß in die Tür, aber dann hat man auch erstmal nur seinen Fuß in der Tür. Danach kommt noch eine ganze Menge Arbeit“, antwortet sie „Elle“ auf die Frage nach ihren berühmten Eltern.

In einem späteren Teil des Interviews erklärt Depp, es wundere sie, dass der Vorwurf des Nepotismus kaum an Männer gerichtet werde: „Ich höre in dem Zusammenhang einfach viel mehr von Frauen.“

Kritik erntet das Model jedoch vor allem für eine andere Aussage. Gegenüber „Elle“ vergleicht sie ihre eigene Abstammung mit der einer Arztfamilie: „Wenn die Mutter oder der Vater Arzt ist und das Kind wird später auch Arzt, würde man zu dem Kind nicht sagen: Du bist ja nur Arzt, weil einer deiner Eltern Arzt ist. Nein, dann ist es so, dass das Kind halt Medizin studiert und durch diese ganze Ausbildung gegangen ist.“

In den Sozialen Medien machen sich viele Nutzerinnen und Nutzer über diese Aussage lustig und fordern von Depp, einzugestehen, dass sie einen Vorteil habe. „Was für eine Ausbildung braucht man, um mit 16 Chanel-Botschafterin zu werden?“, schreibt eine Nutzerin auf Twitter.