Bild: dpa

In mintgrünem Kostüm und passendem Hut

Die britische Königin Elisabeth II. hat zum ersten Mal ohne ihren verstorbenen Mann Prinz Philip das Pferderennen in Ascot besucht. Die 95 Jahre alte Königin bekam tosenden Applaus, als sie am Samstag am fünften Tag der Royal-Ascot-Rennwoche an der Rennbahn westlich von London aus dem Auto stieg. Sie trug einen mintgrünes Kostüm und einen passenden Hut mit roten und pinken Stoffblumen und lächelte gelöst. Prinz Philip war Anfang April nach 73 Ehejahren gestorben. Wegen der Corona-Pandemie hatte die britische Monarchin zuvor viele Monate zurückgezogen auf Schloss Windsor gelebt. In letzter Zeit nahm sie aber wieder Termine wahr wie einen Empfang am Rande des G7-Gipfels in Cornwall und ein Treffen zum Tee mit US-Präsident Joe Biden und seiner Frau Jill am vergangenen Wochenende. In den vergangenen Tagen hatten bereits Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla sowie Prinzessin Anne das Pferderennen in Ascot besucht. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie vor rund anderthalb Jahren sind dieses Jahr wieder Zuschauer bei dem für seine ausgefallene Hutmode bekannten Gesellschaftsereignis zugelassen. (AFP)