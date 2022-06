Bild: AFP

Elisabeth II. trägt plötzlich kürzer

Frauen, so heißt es, verändern im Schnitt 100 Mal im Leben ihre Frisur. Und das besonders nach einschneidenden Erlebnissen. Ersteres trifft auf die britische Königin sicher nicht zu. Ihrer Frisur blieb sie über Dekaden treu. Doch nun, ausgerechnet nach ihrem Thronjubiläum Anfang Juni und kurz nachdem sie auch den letzten Monarchen überrundet hat, der bis 2016 mit 70 Jahren und 127 Tagen unwesentlich kürzer auf dem Thron saß als sie, Thailands König Bhumibol, ließ sich Elisabeth II. ihre Haare deutlich kürzen. Das zeigen Bilder aus dieser Woche, etwa als die Königin im geblümten Kleid die Gouverneurin des australischen Bundesstaats New South Wales, Margaret Beazley, im Schloss Windsor empfing. Einschneidende Erlebnisse gab es zuletzt einige. Vergangenen Sommer starb Elisabeths Mann, Prinz Philip. Im Frühjahr infizierte sie sich mit Corona und war, wie sie ihren Ärzten sagte, danach „sehr müde und erschöpft“. Anfang Juni wurde die Sechsundneunzigjährige dann vier Tage lang gefeiert, allerdings trat die Jubilarin nur zweimal auf, und das stets in bewährter Form. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie hatte gut 20 Jahre nur ein Friseur bei der Königin Hand anlegen dürfen, und das zweimal die Woche: der Star-Figaro Ian Carmichael. Doch im Lockdown übernahm die Aufgabe ihre Stylistin, die Modedesignerin Angela Kelly. Die berichtete britischen Medien, dass es als ungelernte Kraft nicht eben einfach gewesen sei, die Haare ihrer Majestät nicht nur zu waschen, sondern auch so zu schneiden und jeweils in Form zu legen, dass sie stets gleich perfekt aussahen. So habe sie sich, wenn die Königin unter der Trockenhaube saß, zur Entspannung gern einen Gin Tonic genehmigt. Was auch immer am Ende den Ausschlag gab: Die Haare jedenfalls sind ab. Und das zumindest für diesen Sommer. (pps.)