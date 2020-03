© AP

Serienmörder als Nachbar

Harvey Weinstein bekommt neue Nachbarn. Nach einem Kurzaufenthalt auf der Gefängnisinsel Rikers Island in New Yorks East River bezieht der verurteilte Vergewaltiger eine Zelle des Hochsicherheitsgefängnisses Wende östlich von Buffalo. Die Regelungen des Bundesstaats New York verlangen für Straftäter, die zu sechs Jahren oder mehr verurteilt wurden, Haft in einer „Maximum security facility“. Wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung war Weinstein in der vergangenen Woche zu 23 Jahren hinter Gittern verurteilt worden. Die Geschworenen des Obersten Gerichtshof des Bundesstaats New York sahen als erwiesen an, dass der ehemalige Filmmogul die Produktionsassistentin Mimi Haleyi 2006 zu Oralsex zwang. Sieben Jahre später vergewaltigte er in einem Hotel die frühere Schauspielerin Jessica Mann. Wegen Herzschmerzen war der Siebenundsechzigjährige nach der Verkündung des Strafmaßes am 11. März vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Montag bezog er eine Zelle auf Rikers Island. Im Hochsicherheitsgefängnis Wende erwarten den Produzenten bei der Aufnahme Haarschnitt, Rasur und Entlausung. Zudem wird ihm laut „Hollywood Reporter“ das Einführungsvideo „Wie man sexuellen Missbrauch in Haftanstalten verhindert“ gezeigt. Zu Weinsteins neuen Nachbarn zählen der Serienmörder Maksim Gelman und Mark David Chapman, der nach dem Mord an „Beatle“ John Lennon eine lebenslange Haftstrafe absitzt. (ceh.)