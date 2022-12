Einbruchversuch : Frau wollte offenbar die Weihnachtsgeschenke von Robert De Niro stehlen

Fast hätte Robert De Niro an Weihnachten mit leeren Händen dagestanden. Beamte des New York Police Department (NYPD) nahmen am frühen Montagmorgen (Ortszeit) eine Einbrecherin fest, die gerade dabei war, in dem Townhouse des Schauspielers an Manhattans Upper East Side die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum zu stehlen.

Die Ermittler sollen die 30 Jahre alte mutmaßliche Serientäterin in den Tagen zuvor beobachtet haben. Als sie am Montag gegen 3 Uhr auf die offene Tür eines Townhouses aufmerksam wurden, griffen sie zu.

Weder die Einbrecherin noch die Ermittler sollen gewusst haben, dass De Niro im Obergeschoss schlief. Dass der 79 Jahre alte Oscar-Preisträger („Der Pate“) das Anwesen gemietet hatte, wurde nach einem Bericht des Senders ABC erst klar, als er die Treppe hinunterkam.

Die Einbrecherin, die nach fast 30 Festnahmen laut NYPD zu den aktivsten Wiederholungstätern der Stadt zählt, erwartet nun der nächste Gefängnisaufenthalt.