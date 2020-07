© dpa

„Ich bin so stolz“

Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone ist mit 89 Jahren zum vierten Mal Vater geworden. „Wir haben einen Sohn namens Ace. Ich bin so stolz“, sagte der Brite der Schweizer Boulevardzeitung Blick. Ecclestones Frau Fabiana (44) brachte das Kind am Mittwoch in Interlaken im Berner Oberland zur Welt, es ist der erste Sohn für den langjährigen Promoter. Der in Brasilien lebende Ecclestone, der bereits Urgroßvater ist, hat drei erwachsene Töchter: Deborah (65), Tamara (36) und Petra (32). Bei Ace ging alles ganz schnell. „Nach 25 Minuten war die Geburt vorbei. Ich danke Gott“, sagte Ecclestone. Der Multimillionär, Anfang 2017 als Formel-1-Promoter entlassen, will sein Kind nicht in einem Rennwagen sehen. Zuletzt hatte Ecclestone bei Sport1 geäußert, sein Sohn solle lieber „Geschäftsmann“ werden. (SID)