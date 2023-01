Dschungelcamp 2023 : Charakter-Showdown und homophobe Entgleisung: Die Akte Cordalis

Haben Sie auch schon von diesem neuen medizinischen Phänomen gehört, wenn man plötzlich für ein paar Minuten wie aus dem Nichts nicht mehr schlucken kann? Der medizinische Fachbegriff für dieses Kuriosum lautet „lucarismus cordalisia“. Und damit sind wir auch schon mittendrin im australischen Metamorphosen-Stadl. Nachdem die trashaffinen Turbointellektuellen des Landes, die seit zwei Wochen (natürlich ironisch) das Dschungelcamp gucken, gerade noch durch einen Liebesbrief von Daniela Katzenberger unfreiwillig über die vollen Lenden von Sexmaschine Lucas „feurige Peperoni“ Cordalis informiert wurden, reißt die „griechische Cannelloni“ die sorgfältig konstruierte Sexy-Saubermann-Aura direkt wieder ein.

Eben noch feuriger Liebhaber, tappt der hauptberuflich als Dschungelkönig-Sohn arbeitende Lucas nun in die Überheblichkeitsfalle. Es kracht so brutal, dagegen ist der aktuelle „DSDS“-Beef zwischen „Ex on the Beach“-Philosophin Jill Lange und „Cheri Cheri Lady“-Popliterat Dieter Bohlen ein romantischer Sommerflirt. Beef, so nennen die jungen Leute (und Bushido) heutzutage eine Meinungsverschiedenheit. Bevor wir aber in die Abgründe von Homophobie und Erziehungsratschlägen eintauchen, kurz noch die chronologische Einordnung der Geschehnisse an Tag 14.

Claudia Effenberg: „Irgendwas scheine ich ja zu haben“

Schon im Teaser (wir TV-Profis nennen das „Cold Opener“) feuert RTL scharfes Trash-Geschütz ab und lässt Bolo-Barbie Claudia Effenberg sagen: „Irgendwas scheine ich ja zu haben, dass die Leute mich noch sehen wollen.“ Dazu kurz etwas Kontext für alle, die in den letzten zwei Wochen im Koma lagen: Zahlreiche Zuschauer wünschen sich seit dem #BoloGate Claudias Exmatrikulation von der Sarah-Knappik-Universität. Der schwersten Hochschule von allen und allen, die noch kommen werden.

Mehr zum Thema 1/

Während der Exit von Cecilia Asoro am Vortag zu orkanartigen Heulkrämpfen bei Papis Loveday und Jolina Mennen führt, brodelt es in Gigi Birofio. Als Cecilia bereits mit mittelmäßig beeindruckendem Schauspieltalent im Fast-Food-Restaurant eines wichtigen Werbepartners von RTL beteuert, sie äße gerade den „besten Burger ihres Lebens“, festigt sich in Gigi die Überzeugung, ihrem Abgang fehlte genau das, was Reality-Sternchen-Kollegin Elena Miras (war auch schon im Dschungel) bereits seit ihrem Auftritt im „Sommerhaus der Stars“ sucht: Fairness. Cecilia berichtet derweil ihrer Begleitperson (Freundin Filiz Koç – ein Name, wie für einen zotenüberfrachteten Brief an Lucas Cordalis gemacht), Gigi wäre im Dschungel der Halt für sie gewesen und sie für Gigi. Da kommt selbst ein durchschnittlicher Abonnent der Telegram-Gruppe von Michael Wendler ohne Zeichnung aus, um festzustellen: Da fehlt ja Gigi jetzt was.

Empörungsreflex bei Camp-Mamas Claudia und Djamila Rowe

Der versucht entsprechend verzweifelt, den Personalverlust zu verarbeiten, bis es Richtung Bolo-Barbie Claudia aus ihm herausplatzt: „Du sagst immer, du willst gehen, warum bist du nicht gegangen? Jetzt musste jemand Gutes gehen, der alles dafür gegeben hätte, zu bleiben.“ Zum einen ein ziemlich komplexer Satz für Wortschatz-Asket Gigi. Zum anderen der Auslöser für einen Empörungsreflex bei den Camp-Mamas Claudia und Djamila Rowe: „Sag mal, hast du einen Vogel?“

Show-schockiert von Gigis Verhalten, kündigt Lucas an, er werde von jetzt an „ein Auge darauf haben“, wie Gigi sich verhalte. Schon bei der anschließenden Dschungelprüfung bekommt Columbo Cordalis dazu Gelegenheit. Gemeinsam mit Papis und ausgerechnet Gigi geht es mal wieder um den schnellen Verzehr diverser, na ja, Nahrungsmittel, die der Ekelgott ursprünglich erschaffen hatte, um mit ihrem Gestank und Geschmack weiträumig jeden Beteiligten ins Brechreiz-Koma zu versetzen. Lucas zeigt sich dabei nicht bereit, sich bis an den Rand der Würgreflexzone für das Team zu opfern.