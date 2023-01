IBES 2023 : Wer im Dschungel hockt, kann kein Geld ausgeben

Es regnet Ekel-Substanzen, Verena Kehrt erinnert sich an Olli Kahn, Cosimo berichtet von seinen Schulden, und am Ende geraten zwei Camp-Insassen wegen fünf Bohnen aneinander: Tag drei im Dschungel.

Nach drei Tagen Dschungelcamp mit drei vollkommen unterschiedlichen Outfits im Moderatorenteam darf man attestieren: Jan Köppen hat das Konzept „Oberhemden, die umgehend zur vollständigen Erblindung der Zuschauer führen“ nahtlos von Daniel Hartwich übernommen. Unten im Camp ist man mit den Oberflächlichkeiten bereits durch und widmet sich den ernsthaften Themen. Model Tessa Bergmeier etwa klärt Schauspielerin Jana Pallaske-Urkraft darüber auf, wie sich ihre bipolare Störung bemerkbar macht, über die sie zuletzt mit Claudia Effenberg aneinandergeraten war: „Es ist wie mit einer Blume. Erst musst du dich verwurzeln, dann kannst du aufblühen.“ Ja – und dann kommt irgendein Depp, pflückt dich weg und lässt dich in seiner Wohnung verdursten. Es wird aber noch schlimmer: „Du fühlst dich wie Jesus, du weißt, du bist Gott.“ Andererseits: vielleicht kennt Tessa auch einfach schon den Titel des geplanten Biopics über Christian Lindner.

Realitydarsteller Gigi Birofio startet aus ganz anderen Gründen frohlockend in den Tag: Es gibt wieder eine 24-Stunden-Ration Zigaretten. Endlich neue Kippen. Für ihn wie ein Märchen. Natürlich von den Gebrüdern Glimm. Weniger euphorisch beginnt der dritte Tag Eskalations-Camp für Markus Mörl. Das erfolgreiche Stefan-Effenberg-Double gesteht: „Ich habe Po-Probleme.“ Kurz denkt man an den legendären Satz von Mehmet Scholl: „Immer mit dem Po zur Wand schlafen.“ Damals ging es allerdings um Trainingscamps und nicht um Dschungelcamps. Es ist daher wahrscheinlicher, dass es sich um den staffelübergreifend etablierten Dauernotstand einer Verstopfung handelt.

Verena Kerth und Claudia Effenberg entdecken den Detlef D! Soost in sich

Ob sich dieses Dilemma im verlängerten Rücken mit Hyaluron eindämmen ließe, kann nur ein guter plastischer Chirurg beurteilen. Oder der von Djamila Rowe. Die als Botschafterluder in die Annalen der Boulevardpresse eingegangene Djamila geht erfrischend selbstironisch mit der Tatsache um, dass ihre Lippen ein wenig so aussehen, als würden Nordstream 1 und Nordstream 2 einen Paarungsversuch unter ihrer Nase unternehmen: „Da habe ich nur einmal was machen lassen. Aber etwas zu viel wohl.“ Als nächstes bezeichnet sie sich wahrscheinlich als uneheliches Kind von Nina Hagen und einer Hüpfburg.

Zu dem Zeitpunkt ist Jana längst im Omm-Modus und therapiert die Nikotinsucht von Gigi aus. In einem denkwürdigen Esoterik-Seminar versucht sie, den italienischen Rekordraucher hin zur Eigenverantwortung beim Thema Zigaretten zu meditieren – aus ihrer Sicht ein voller Erfolg. Einer Anschlussverwendung als Nichtraucher-Therapeutin steht nach dem Dschungelcamp nichts mehr im Wege: „Man kann helfen, die Räume zu öffnen.“ Das hätte der deutschen Nationalmannschaft bei der erfolgsseitig eher als sparsam einzuordnenden Fußball-WM zuletzt ebenfalls gutgetan. Für Realitäts- und Teerlungen-Fan Gigi alles kein Argument: „Die hat wohl zu viel Harry Potter geguckt.“ Fußballexperten fragen sich da reflexartig: Wo spielt denn dieser Potter?

In einer ganz anderen Liga jedenfalls als Verena Kerth und Claudia Effenberg: Die aktuelle Trash-TV-Abschnittsgefährtin von Marc Terenzi und die Effenberg-Angetraute entdecken nach drei Tagen monotoner Dschungel-Tristesse vor lauter Langeweile den Detlef D! Soost in sich. Und vor allem in Realitydarsteller Cosimo Citiolo, den sie mit dem verblassten Charme einer bei IBES gestrandeten Spielerfrau zu allerlei Unfug antreiben. Darunter ein fremdschamintensives Bewerbungsvideo für die nächste Welttournee der Chippendales. Was viele nicht wissen: Cosimo war vor seiner Zeit als Trash-TV-Tourist tatsächlich professioneller GoGo-Tänzer war.