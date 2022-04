Bild: AFP

Raubeinig bis übergriffig

Nach einer Beschwerde über „unangemessenes Verhalten“ des Schauspielers Bill Murray hat das Studio Searchlight Pictures die Dreharbeiten zu dem Film „Being Mortal“ abgebrochen. Wie das Branchenblatt „The Hollywood Reporter“ am Donnerstag bestätigte, leitete das Studio Ermittlungen gegen den 71 Jahre alten Golden-Globe-Preisträger ein. Was am Set der Verfilmung des Buchs „Being Mortal“ des amerikanischen Mediziners Atul Gawande vorfiel, blieb aber offen. Der Drehbuchautor und Schauspieler Aziz Ansari, der bei den Dreharbeiten auch Regie führt, äußerte sich vorerst nicht. Murray gilt in Hollywood als raubeinig bis übergriffig. Bei den Dreharbeiten zu der Actionkomödie „3 Engel für Charlie“ im Jahr 2000 soll er die Schauspielerin Lucy Liu so beleidigt haben, dass es zu einem verbalen und körperlichen Schlagabtausch kam. Dem Produzenten Joseph McGinty Nichol brach Murray damals angeblich fast die Nase. Auch am Set der Komödie „Was ist mit Bob?“ war es einige Jahre zuvor zu Auseinandersetzungen gekommen. Murray soll den Oscar-Preisträger Richard Dreyfuss damals mit einem Aschenbecher angegriffen haben. „Mein Gesicht hat er aber verfehlt“, erinnerte sich der New Yorker später an seinen Schauspielkollegen. (ceh.)