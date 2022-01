Bild: AP

Mit Verlobungsring vor dem Weihnachtsbaum

Amerikas früherer First Son Donald Trump Jr. hat sich heimlich verlobt. Der 44 Jahre alte Geschäftsmann plant laut Daily Mail die Hochzeit mit Kimberly Guilfoyle, bekannt als frühere Moderatorin des konservativen Senders Fox und in erster Ehe mit dem demokratischen kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom verheiratet. Trump Jr. soll der Zweiundfünfzigjährigen schon an Silvester 2020 einen Heiratsantrag gemacht haben. Bekannt wurde die Verlobung jetzt ein Jahr später durch ein Foto, das Guilfoyle mit Verlobungsring vor dem Weihnachtsbaum zeigte. Das Paar soll sich vor knapp vier Jahren nähergekommen sein. Nach zwölf Ehejahren und fünf gemeinsamen Kindern trennte sich Trump Jr. damals von dem Model Vanessa Kay Haydon. Mit Guilfoyle, die einen Sohn aus einer früheren Beziehung hat, plant er nun die gemeinsame Zukunft in Florida. Wie amerikanische Medien am Montag meldeten, erwartet Trump Jr. zuvor aber ein Auftritt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft in New York ließ ihm jetzt eine Vorladung zukommen, um ihn während der Ermittlungen zur Steuerhinterziehung bei Immobiliengeschäften der Trump Organization zu befragen. (ceh.)