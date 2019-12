© AP

„Chill Greta, Chill!“

Donald Trump ist nicht zufrieden damit, dass Greta Thunberg vom „Time Magazine“ zur Person des Jahres gekürt worden ist. Auf Twitter teilte der amerikanische Präsident einen Tweet, in dem der schwedischen Klimaaktivistin dazu gratuliert worden war, mit den Worten: „So lächerlich. Greta muss an ihrem Aggressionsbewältigungs-Problem arbeiten und dann mit einem Freund in einen guten, altmodischen Film gehen! Chill Greta, Chill!“ Thunberg änderte daraufhin ihre Twitter-Biographie, dort stellt sie sich jetzt mit den Worten vor: „Ein Teenager, der an seinem Aggressionsbewältigungs-Problem arbeitet. Momentan chille ich und schaue mir mit einem Freund einen guten altmodischen Film an.“ Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer schrieb auf Englisch: „Faszinierend, dass der mächtigste Mann der Welt das Bedürfnis hat, ein Kind zu schikanieren. Wer ist hier erwachsen?“ Trump hatte sich 2015 darüber beschwert, dass ihn das „Time Magazine“ bei den Personen des Jahres nur auf dem dritten Rang führte und stattdessen eine Politikerin ausgewählte, „die Deutschland ruiniert“ habe – gemeint war Angela Merkel. 2016 schafft es Trump dann auf Platz eins. 2017 sorgte er für Aufsehen, weil er sich in seinen Golfclubs mit einem gefälschten „Time Magazine“-Titelbild schmückte. (sede.)