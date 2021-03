Bild: dpa

„Krankheitsbedingt kurzfristig“ abgesagt

Das diesjährige Finale der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ findet ohne den scheidenden Chef-Juror Dieter Bohlen statt. Der 67-Jährige habe „krankheitsbedingt kurzfristig“ abgesagt, teilte RTL am Mittwoch mit. Derzeit werde geprüft, ob ein dritter Juror die nun noch verbliebene Jury aus Maite Kelly und Mike Singer verstärken könne. RTL hatte bereits vor rund zwei Wochen verkündet, dass Bohlens Zeit als Juror bei „DSDS“ nach fast 20 Jahren endet. Nach der aktuellen Staffel sollen andere das Kommando übernehmen. Eigentlich war aber geplant, dass der Musikproduzent noch einmal in Live-Shows über die Kandidaten urteilen soll. Das „DSDS“-Halbfinale findet am Samstag (27. März), das Finale eine Woche später (3. April) statt. (dpa)