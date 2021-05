Bild: AP

Der Rosenkrieg Jolie-Pitt geht in die nächste Runde

Angelina Jolie gibt sich nicht geschlagen. Nach der Entscheidung eines kalifornischen Richters, die das gemeinsame Sorgerecht für die fünf minderjährigen Kinder mit ihrem früheren Ehemann Brad Pitt vorsieht, stellte die Oscar-Preisträgerin jetzt einen Berufungsantrag. Die nächste Schlacht in einem von Hollywoods hässlichsten Rosenkriegen steht voraussichtlich am 9. Juli an. Wie amerikanische Medien berichteten, wirft Jolie dem Vorsitzenden Richter John Ouderkirk vor, Pitts Hang zu häuslicher Gewalt übersehen zu haben. Die Sechsundvierzigjährige hat angeblich „Beweise“ für verbale und körperliche Übergriffe des Schauspielers während der gemeinsamen fast 14 Jahre. Jolie und Pitt waren sich 2002 bei Dreharbeiten für die Komödie „Mr. & Mrs. Smith“ nähergekommen. Der Adoption von Maddox, Zahara und Pax sowie der Geburt des biologischen Nachwuchses Shiloh, Vivienne und Knox folgte im September 2014 die heimliche Hochzeit auf Château Miraval, dem Anwesen des damaligen Paares in Südfrankreich. Die Trennung folgte im Herbst 2016 nach einer Auseinandersetzung zwischen Pitt und Maddox. Der Neunzehnjährige studiert inzwischen in Südkorea, seine fünf Geschwister im Alter von 12 bis 17 Jahren pendeln vorerst zwischen den Villen ihrer Eltern in Los Angeles. (ceh.)