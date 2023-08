Wünschen Sie sich auch, dass Ihre Kinder mal Medizin oder Jura studieren? Müssen aber feststellen, dass die Leistungen in der Schule keinen Anlass zur Hoffnung geben und Ihre Kinder die Tage stattdessen damit verbringen, sich permanent für ihre Insta-Storys zu fotografieren? Vielleicht sollten Sie dann nicht zu viel Verständnis zeigen, sondern klare Ansagen machen. „Entweder du schaffst die Schule, oder du gehst zum Bau,“ sagte Max Söder laut „Frau im Spiegel“ einst zu seinem Sohn Markus. Die Drohung hat gewirkt. Markus hat Jura studiert und es bekanntlich zum bayerischen Ministerpräsidenten gebracht.

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Als wir diese Woche aber lasen, dass Söder jährlich 180.000 Euro ausgibt, um sich von Fotografen bei seinen Auftritten besonders vorteilhaft ablichten zu lassen, fühlten wir uns doch an unsere Kinder und ihre Insta-Storys erinnert. Das wiederum macht uns Hoffnung. Haben sie vielleicht das Zeug, mal Politiker zu werden? Und selbst wenn sie dann umfassend versagen, können sie es immer noch wie Andy Scheuer mit einem Auftritt bei den Salzburger Festspielen auf Seite 18 in die „Bunte“ schaffen.

Traumhochzeit mit 65

Sind die Kinder aus dem Gröbsten raus, hat man Zeit für andere Dinge, zum Beispiel endlich mal zu heiraten. „Traumhochzeit mit 65!“ titelt die „Bunte“ und meint damit Birgit Schrowange, die nach vierjähriger Verlobung auf einem Kreuzfahrtschiff dem Unternehmer Frank Spothelfer das Jawort gab. Noch länger brauchte ausgerechnet der ehemalige Ferrari-Chef Jean Todt, obwohl er, wie wir in „Gala“ lesen konnten, seiner Auserwählten Michelle Yeoh im Eiltempo nach nur zweimonatiger Kennenlernphase einen Antrag gemacht hatte. Der Boxenstopp dauerte dann aber 19 Jahre, bevor es endlich mit Vollgas vor den Traualtar ging.

Für manche lebt’s sich auch ganz gut ohne Trauschein. Schauspielerin Goldie Hawn etwa ist seit 1983 mit Lebensgefährte Kurt Russell zusammen und erklärt in der „Bunten“: „Mir gefällt der Gedanke, dass ich morgens aufwache und jeden Tag neu entscheiden kann, ob ich an seiner Seite sein möchte.“ Damit hat sie also bislang 14.600-mal entschieden, bei ihm zu bleiben. Klingt auch irgendwie anstrengend.

Guido hat immer eine Glühbirne dabei

Aber man muss so manches auf sich nehmen, um es schön zu haben. Guido Maria Kretschmer zum Beispiel gesteht „Echo der Frau“, dass er auf Reisen immer eine Glühbirne dabeihat, „sodass man die Sparbirnen am Hotelbett rausdrehen kann. Das macht schöneres Licht.“ Keine schlechte Idee, das Hotelzimmer nach dem eigenen Geschmack zu gestalten. Leider hat unser Gatte vor der Abreise in den Urlaub die zwei Teppiche, drei Bilder, vier Vasen und zehn Dekokissen wieder aus dem Auto geholt. Das hat zu Unstimmigkeiten geführt, und wir mussten an Goldie Hawn denken, aber leider sind wir verheiratet.

Viele Ehen, das zeigt die Statistik, kommen am Arbeitsplatz zustande. Falls Sie auch ein Auge auf eine Kollegin oder einen Kollegen geworfen haben, sollten sie allerdings vorher unbedingt mehrmals zusammen in die Kantine gehen. Denn „Echo der Frau“ weiß, was das Lieblingsessen über einen Menschen verrät. Wählt er oder sie beispielsweise stets Pasta, sollten Sie hellhörig werden: „Ob Ärger im Job oder Probleme mit dem Partner – diese Typen sprechen nicht gern drüber. Sie schlucken ihre Sorgen lieber mit den Nudeln herunter.“ Besser könnte es bei Schnitzel-Essern laufen: „Sie sind echte Familienmenschen.“ Aber Vorsicht: „Fleischliebhaber können, wenn sie eine Ablehnung spüren, leider auch sehr verletzend sein.“

Die Magie der Symbole

Wir vermuten, dass Kevin Costner jeden Tag ein Steak isst, denn er hat laut „Bunte“ seine Frau Christine Baumgartner nach 18 Jahren Ehe ziemlich schnöde vor die Tür seiner 145-Millionen-Dollar-Villa gesetzt und sie in ein Haus auf seinem Grundstück verbannt, das die Größe eines Wohnmobils hat und bislang fürs Personal gedacht war. Freunde vermuten, dass die Ehe gescheitert ist, weil der Hollywoodstar seiner Frau nicht mehr genug Aufmerksamkeit schenkte und sie nach anderen Männern schaute. Womöglich hat Kevin an seine Whatsapp-Nachrichten auch keine Emojis mit Herzchen mehr gehängt, wenn er abends schrieb: „Habe Feierabend am Set. Was gibt’s zum Abendessen?“

Solche Symbole haben nämlich eine magische Kraft, wie Chefpoet Robert Pölzer im Editorial der „Bunten“ schreibt. Dazu gehören für ihn neben Emojis auch Talismane – die „Baumeister von etwas ganz Großem“ sein können. Ein Satz, der uns seit Donnerstag nachdenklich stimmt. Denn die deutsche Frauennationalmannschaft hatte einen Talisman, den kleinen Koalabären Waru, den Bayern-Stürmerin Klara Bühl laut dpa „in fünf bis sechs Stunden gehäkelt hat“. Niedlich, sicherlich, aber dass ein Kuscheltier Garant für den ganz großen Erfolg ist, das hätten wir schon vor der WM verneint; schließlich hatten wir in unserer Kindheit das halbe Zimmer voll mit Stofftieren und wurden bei den Kreismeisterschaften im Schwimmen nur einmal Dritte. Und das auch nur, weil zwei andere Schwimmerinnen krank waren.