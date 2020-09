© dpa

„Beautiful Germany“

Victoria Beckham ist mit ihrem Mann in Baden-Baden zu einem Wellness-Urlaub gewesen. Bei Instagram postete die Designerin und frühere Popmusikerin der Spice Girls ein Foto mit dem Text „Postcard from our wellness week in Germany“. Laut Hashtags war das Paar erneut in einem Luxushotel, das mit einem 5000 Quadratmeter großen „Medical Spa mit einem ganzheitlichen Verständnis von Wellness“ wirbt. In einer Instagram-Story postetet sie auch ein Filmchen vom sonnendurchfluteten Schwarzwald, Bilder von sich und David Beckham und von gesundem Essen. Sie kommentierte „beautiful Germany“ (schönes Deutschland). 2018 war Beckham schon einmal in der mondänen Kurstadt Baden-Baden, 2019 postete sie Bilder vom Tegernsee bei München. (dpa)