Bild: AFP

Jetzt ein Starkoch

Die Golden-Globe-Preisträgerin Demi Moore ist wieder verliebt. Wie jetzt bekannt wurde, verbrachte die Schauspielerin („Ghost – Nachricht von Sam“) die vergangenen Monate mit dem Starkoch Daniel Humm. Der gebürtige Schweizer betreibt in New York das Drei-Sterne-Restaurant „Eleven Madison Park“, eines der besten in den Vereinigten Staaten. Wie die 59 Jahre alte Moore den 13 Jahre jüngeren Humm kennenlernte, blieb vorerst offen. Der Koch war in der Vergangenheit mit Laurene Powell Jobs, der Witwe des Apple-Mitgründers Steve Jobs, liiert. Demi Moore war nach Ehen mit Musiker Freddy Moore und Schauspieler Bruce Willis 2005 mit Ashton Kutcher vor den Traualtar getreten. Als die Ehe sechs Jahre später nach einer Fehlgeburt, angeblichen Affären und Medikamentenexzessen endete, ließ sich Moore in eine Entzugsklinik einweisen. (ceh.)