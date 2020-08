© AP

„Ein wahres Privileg und eine Ehre“

Die Fernsehserie „The Crown“ hat ihre neue Prinzessin Diana gefunden. Die Schauspielerin Elizabeth Debicki solle in den Staffeln fünf und sechs die Rolle der Prinzessin von Wales übernehmen, teilte der amerikanische Streamingdienst Netflix am Sonntag mit. „Für mich ist es eine wahres Privileg und eine Ehre, an dieser meisterhaften Serie mitzuwirken, die mich von der ersten Folge an gefesselt hat“, erklärte die 29-Jährige Australierin. Die 1997 tödlich verunglückte Prinzessin Diana lebe in Herzen sehr vieler Menschen weiter.Debicki übernimmt die Rolle Emma Corrin, die Lady Di in der noch unveröffentlichten vierten Staffel verkörpert. In Staffel fünf und sechs dürften die Auftritte als Gattin von Prinz Charles recht dramatisch werden.Wahrscheinlich sind es auch die beiden letzten Staffeln. Darin werden zudem die Rollen von Königin Elizabeth II. und ihrer Schwester Margaret neu besetzt. Imelda Staunton tritt als Queen an die Stelle Olivia Colman. Lesley Manville übernimmt als Prinzessin Margaret. (AP)