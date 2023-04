Knapp zwei Wochen vor der Krönung hat Prinz Harry die Institution, wie er die Monarchie nennt, seinen Vater, seinen Bruder und die verstorbene Königin mit einer brisanten Zeugenaussage im Zusammenhang mit dem Abhörskandal im Murdoch-Konzern noch tiefer in seinen Kreuzzug gegen die Presse hineingezerrt. In dem 31 Seiten umfassenden Dokument, das dem Obersten Gericht vorgelegt wurde, behauptet Harry unter anderem, sein Bruder, der britische Thronfolger, habe als Hacking-Opfer im Rahmen einer geheimen außergerichtlichen Einigung 2020 einen „riesigen“ Entschädigungsbetrag von Rupert Murdochs News Group Newspapers (NGN) erhalten. Es ist von einer Million Pfund die Rede. Im Gegenzug habe Prinz William seine Klage fallen gelassen. Hofkreise dementieren eine förmliche Abmachung. Das Büro des Thronfolgers enthält sich des Kommentars.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Prinz Harry führt diesen Pakt mit seinem Bruder in seiner Auseinandersetzung mit den zu NGN gehörenden Boulevardblättern „The Sun“ und der inzwischen eingestellten „News of the World“ als weiteren Beweis für seine frühere Behauptung an, wonach das Königshaus eine private Abmachung mit dem Murdoch-Konzern getroffen habe, keinen Rechtsstreit wegen des Abhörens von Telefonaten anzustrengen, solange andere offenstehende Verfahren nicht geklärt worden seien. Teil dieser „irgendwann vor dem Jahr 2012“ abgeschlossenen Vereinbarung sei gewesen, dass der Medienkonzern dem Königshaus gegenüber nach Abschluss dieser Klagen eine Entschuldigung aussprechen werde.

Harry wollte 2017 eine förmliche Entschuldigung

In der Zeugenaussage des Herzogs von Sussex steht, es sei bei der Vereinbarung darum gegangen, eine Situation zu vermeiden, in der ein Mitglied der königlichen Familie im Zeugenstand konkrete Details der persönlichen und äußerst empfindlichen Mailbox-Nachrichten preisgeben müsste, die der damalige Hofkorrespondent der „News of the World“ abgehört hatte.

Mit dem Verweis auf die geheime Abmachung will Prinz Harry das Argument von NGN kontern, dass seine Klage verjährt sei. Er vertritt den Standpunkt, dass der Murdoch-Konzern seinen Teil der Abmachung nicht eingehalten habe, als der Prinz 2017 eine Entschuldigung verlangte. In der Zeugenaussage bekundet er, vor seiner Heirat eine Lösung gesucht zu haben, weil er den Gedanken nicht ertragen habe, dass die „Hauptschuldigen“ der Boulevardblätter dabei sein würden. Aus Frust über den mangelnden Fortschritt in der Abhöraffäre und angesichts der „entsetzlichen Behandlung meiner Frau“ habe Prinz Harry mit der Unterstützung seines Bruders und der Genehmigung seiner Großmutter vor seiner Hochzeit auf eine förmliche Entschuldigung drängen wollen.

Es sei „die perfekte Gelegenheit“ gewesen, Rupert Murdoch mit der Drohung, „seine Leute“ von der Hochzeit auszuschließen, unter Zugzwang zu bringen. Dem Prinzen sei jedoch bedeutet worden, NGN sei nicht imstande, sich jetzt bei der Königin und der restlichen königlichen Familie zu entschuldigen, weil der Konzern dann gestehen müsste, was er stets bestreite, dass die „Sun“ ebenfalls in die Abhöraktionen verwickelt gewesen sei. Das würde die Strategie in den Verhandlungen mit den anderen Abhöropfern untergraben, die darauf basiere, dass nur die „News of the World“ Telefone gehackt habe.

Charles soll Schritte blockiert haben

Die Zeugenaussage dürfte die Aussicht auf eine innerfamiliäre Versöhnung anlässlich der Krönung noch unwahrscheinlicher machen. Prinz Harry beruft sich auf die Kommunikationssekretärin der Königin, die ihm 2018 geschrieben habe, dass seine Großmutter sie autorisiere, dem Murdoch-Konzern im Namen der Monarchin mit juristischen Schritten zu drohen. Der Prinz unterstellt seinem Vater Charles, die Königin gebremst zu haben. Er wirft dem Haushalt des damaligen Thronfolgers vor, jeden seiner Schritte blockiert zu haben, um die langfristige Strategie nicht zu gefährden, die Medien gewogen zu halten und den Weg für die Akzeptanz von dessen Frau Camilla als Königin in der britischen Öffentlichkeit zu ebnen. „Alles, was diese Pläne durchkreuzen könnte (einschließlich des Vorschlags einer Lösung unserer Telefonabhör-Anträge), war um jeden Preis zu vermeiden.“

Mehr zum Thema 1/

Prinz Harry maßt sich aus seiner „einzigartigen Perspektive“ die Rolle des Retters des Journalismus an, indem er jene Teile der Medien bloßstelle, welche „die Privilegien und Befugnisse der Presse an sich gerissen haben“. Ihm sei klar, dass die Boulevard-Presse das „Mutterschiff des Online-Trolling“ sei, das Menschen einer Gehirnwäsche unterziehe und sie dazu bringe, sich das Leben zu nehmen. „Wie viel Blut wird ihre tippenden Finger noch beflecken, bis jemand diesem Wahnsinn ein Ende setzt?“, fragt der Prinz, der meint, mit seiner Erfahrung in der Verantwortung zu stehen, dieses unrechtmäßige Verhalten im öffentlichen Interesse aufzudecken. Statt die Presse zu reformieren, versorgt er sie immer wieder mit frischem Zündstoff.