Bild: REUTERS

Keine Lust auf Schlägereien

„James Bond“-Darsteller Daniel Craig besucht bevorzugt Schwulenbars. Das erzählte der 53 Jahre alte Brite kürzlich im Podcast „Lunch with Bruce“ mit dem US-Moderator Bruce Bozzi. „Einer der Gründe ist, dass ich in Schwulenbars nicht so oft in Schlägereien gerate“, erklärte Craig, der seit zehn Jahren mit Schauspielkollegin Rachel Weisz verheiratet ist, seine Barauswahl. In Bars mit einem überwiegend heterosexuellen Gästen sei das Gewaltpotential seiner Erfahrung nach höher. Schwulenbars hätten zudem einen weiteren für ihn angenehmen Nebeneffekt: Dort sei es leicht gewesen, Frauen kennenzulernen, die sich aus ähnlichen Gründen wie er gegen den Besuch in einer Bar mit gemischtem Publikum entschieden hätten, erzählte Craig, der aktuell in „Keine Zeit zu sterben“ zum letzten Mal als „007“ im Kino zu sehen ist. (jant.)