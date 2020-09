© EPA

Rosenkrieg zwischen Amber Heard und Johnny Depp

Zumindest juristisch kommen Amber Heard und Johnny Depp nicht voneinander los. Vier Jahre nach der Trennung setzt die Schauspielerin den Rosenkrieg gegen ihren früheren Ehemann jetzt mit einer weiteren Klage fort. Vor Gericht in Virginia fordert sie nicht nur die Abweisung von Depps Verleumdungsklage, sondern auch 100 Millionen Dollar für die angebliche Rufmordkampagne des Golden-Globe-Preisträgers. Wie Heard jetzt vor Gericht vortrug, soll der Schauspieler („Fluch der Karibik“) nach ihrem Scheidungsantrag im Mai 2016 „Dutzende oder Hunderte“ Konten in sozialen Medien eröffnet haben, um sie niederzumachen. Laut Klageschrift steckt Depp auch hinter Online-Petitionen, die das Ende ihrer Karriere als Werbegesicht für eine Kosmetikfirma und ihren Rauswurf bei dem Film „Aquaman“ verlangten. „Die Vorwürfe sollten ihr Leben und ihre Karriere ruinieren. Und dass nur, weil sie ein Opfer häuslicher Gewalt wurde“, ließen Heards Anwälte das Gericht wissen. Nach einem Zeitungsartikel der 34 Jahre alten Texanerin, in dem sie Handgreiflichkeiten andeutete, hatte Depp schon Anfang 2019 Verleumdungsklage eingereicht. Der Fall wird voraussichtlich im kommenden Jahr in Virgina verhandelt. Depps Prozess gegen die britische „Sun“ bot in diesem Sommer schon erste unerfreuliche Einblicke zu Drogenexzessen, Beschimpfungen und Fäkalien im Ehebett.(ceh.)