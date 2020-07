© Jana Mai

Es war ihm eine Ehre

Fast zehn Jahre lang war die Pandamaske das Markenzeichen des deutschen Rappers Cro („Easy“). Nun hat der 30 Jahre alte Künstler sich von ihr verabschiedet: In Sozialen Netzwerken verbreitete er am Donnerstagabend ein Video, in dem eine Person, von der nur Hände und Füße zu sehen sind, ein Loch aushebt und die weiße Bärenmaske darin vergräbt. Am Ende wird die Stelle mit einem aus Ästen gebastelten „RIP“ markiert: Ruhe in Frieden. Am Tag zuvor hatte Cro bereits ein mit „Flashback“ gekennzeichnetes Video gepostet, das in schneller Folge Bilder der vergangenen Jahre zeigt. Dazu schrieb er: „It’s been an honor“, es war mir eine Ehre. Frühere Instagram-Beiträge hat der Künstler gelöscht. Unklar ist, ob Cro auf diese Weise das Ende seiner Karriere oder nur das Ende der Kunstfigur Cro und den Beginn von etwas Neuem bekannt gibt. Mit bürgerlichem Namen heißt der Künstler, der für seine Mischung aus Pop und Rap bekannt ist, Carlo Waibel. Schon sein 2017 erschienenes Album „tru“ wurde von Kritikern als experimenteller beschrieben als seine beiden Alben zuvor. Die Maske trug Cro nach eigenen Angaben, um den Fokus auf seine Musik statt auf sein Aussehen zu lenken. Eine besondere Bindung zu Pandas habe er nicht: „Das war einfach die coolste Maske, die es auf dieser Internetseite gab, und deswegen habe ich sie völlig hirnlos bestellt.“ Vielleicht hat er sich jetzt ja eine Neue ausgesucht. (jant.)