Der Schauspieler Kevin Hart ist amerikanischen Medienberichten zufolge bei einem Autounfall verletzt worden. Der Amerikaner war demnach am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto als Beifahrer im kalifornischen Malibu unterwegs, als der befreundete Fahrer die Kontrolle verlor und eine Böschung hinabstürzte. Hart habe sich „schwere Rückenverletzungen“ zugezogen, zitierten der „Hollywood Reporter“ und „Entertainment Tonight“ eine Pressemitteilung der Polizei. Der Fahrer und eine weitere Beifahrerin seien von Einsatzkräften aus dem Wagen befreit worden. Auch der Fahrer habe Rückenverletzungen erlitten. Der 40-jährige Hart selbst sei nach dem Unfall zunächst zu Fuß nach Hause gelaufen und habe sich dann in ein Krankenhaus begeben. Der Unfallwagen – ein blauer Plymouth Barracuda aus dem Jahr 1970 – war ein Geburtstagsgeschenk von Hart an sich selbst. Er postete damals ein entsprechendes Bild auf Instagram. (dpa)