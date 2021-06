Bild: dpa

„Nicht hinnehmbar“

Christina Aguilera, wie Britney Spears früher Kinderstar und Darstellerin bei Disneys Mickey Mouse Club, hat sich hinter ihre Kollegin gestellt. „Es ist nicht hinnehmbar, dass einer Frau das Leben versagt wird, das sie leben möchte“, schrieb Aguilera nach Spears‘ Anhörung zu der umstrittenen Betreuung durch deren Vater in der vergangenen Woche auf Twitter. Bei der ersten öffentlichen Äußerung der Sängerin zu der inzwischen 13 Jahre währenden Vormundschaft hatte Spears vor Gericht in Los Angeles von erzwungenen Auftritten, Ausbeutung und Kontrolle berichtet. Auch habe ihr Vater Jamie Spears verlangt, dass sie durch eine Spirale verhüte. „Ausgerechnet von den Leuten zum Schweigen gebracht und ignoriert zu werden, die einem angeblich nahestehen, ist das Erniedrigendste überhaupt“, deutete Aguilera ähnliche Erfahrungen an. Die 40 Jahre alte Grammy-Preisträgerin stand Anfang der Neunziger unter anderen mit Spears, Ryan Gosling und Justin Timberlake für die Unterhaltungssendung The Mickey Mouse Club vor der Kamera. Auch Timberlake, der später einige Jahre mit Spears liiert war, hatte nach der Anhörung seiner früheren Freundin in der vergangenen Woche gefordert, sie nicht länger „gegen ihren Willen“ festzuhalten. (ceh.)