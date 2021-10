Bild: EPA

Eigene Ansichten im Privaten

FDP-Chef Christian Lindner und RTL-Reporterin Franca Lehfeldt wollen heiraten. Sie hätten sich Mitte September anlässlich von Lehfeldts 32. Geburtstag im Kreis von Freunden und Familie verlobt, berichtete RTL am Mittwoch in Köln. Die Journalistin, die Chefreporterin Politik Magazine bei RTL News ist, und der 42 Jahre alte Liberale sind seit 2018 ein Paar. Lehfeldt sagte RTL, beide seien „überglücklich“. „Da wir beide in der Öffentlichkeit stehen, ist es mir wichtig zu betonen, dass ich privat eigene Ansichten habe und auch als Journalistin unabhängig bin.“ Lindner sagte, für ihn sei völlig klar, dass seine Verlobte einen eigenen Beruf und eigenen Kopf unabhängig von ihm habe. „Ich liebe sie ja nicht, weil sie meiner Meinung ist, sondern weil sie eine eigene hat.“ (AFP)