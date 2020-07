© dpa

„Er war einer von vielen Freiern, die Ghislaine gefilmt hat“

Für Prinz Andrew wird es ungemütlich. Nach der Verhaftung seiner Jugendfreundin Ghislaine Maxwell, die für den verstorbenen New Yorker Finanzmanager und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein jahrelang Minderjährige rekrutiert haben soll, drohen heimlich aufgenommene Videos den Adeligen weiter zu belasten. Wie die serbisch-amerikanische Autorin Christina Oxenberg, entfernte Verwandte des Prinzen und Bekannte von Maxwell, der „Sun“ sagte, habe die Achtundfünfzigjährige immer wieder geprahlt, prominente Freunde bei sexuellen Begegnungen zu filmen. Auch Prinz Andrew soll heimlich aufgenommen worden sein. „Er war einer von vielen Freiern, die Ghislaine gefilmt hat“, sagte Oxenberg.Wie vertraut die Tochter des Medienmoguls Robert Maxwell mit dem Sohn der britischen Königin Elisabeth II. war, belegt ein Foto aus dem Buckingham-Palast. Das Bild, das der „Daily Telegraph“ veröffentlichte, zeigt Maxwell und den amerikanischen Oscar-Preisträger Kevin Spacey im Jahr 2002 auf dem königlichen Thron.Maxwell wartet nach ihrer Verhaftung vor einer Woche in einem Bundesgefängnis in Brooklyn auf die erste gerichtliche Anhörung. Prinz Andrew, der Epsteins mutmaßliches, damals 17 Jahre altes Opfer Virginia Giuffre 2001 drei Mal zu sexuellen Begegnungen getroffen haben soll, weicht den New Yorker Staatsanwälten dagegen weiter aus. (ceh.)