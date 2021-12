Bild: Instagram.com/hshprincesscharlene

Royale Grüße in Aquarell

Es sind zweideutige Weihnachtsgrüße, die Fürstin Charlène von Monaco an die Öffentlichkeit sendet. Nachdem die Dreiundvierzigjährige mehr als die Hälfte des Jahres wegen einer schweren Infektion getrennt von ihrer Familie in Südafrika verbracht hatte, erscheint die Fürstenfamilie nun auf der royalen Weihnachtskarte festlich gekleidet wieder vereint vorm Tannenbaum – allerdings als Aquarell gemalt. „Ich wünsche allen eine schöne und unversehrte Weihnachtszeit“, schrieb sie dazu auf ihrem Instagram-Profil. Ob die Fürstin also wirklich gemeinsam mit ihrem Mann Albert II., 63, und ihren sieben Jahre alten Zwillingen Gabriella und Jacques die Festtage verbringt, ist nicht ganz klar. In den vergangenen Jahren hatte es stets ein Bild des Hoffotografen auf der Karte gegeben. Im November war die gebürtige Südafrikanerin nach Europa zurückgekehrt und befand sich seitdem in medizinischer Behandlung – allerdings außerhalb des monegassischen Fürstentums. Wie Fürst Albert II. dem Magazin „People“ Ende November mitteilte, wolle man so ihre Privatsphäre schützen. Wie es akut um ihre Gesundheit steht, ist nicht bekannt. (caod.)