Die kanadische Sängerin Céline Dion hat wegen ihrer neurologischen Erkrankung die ab August geplante Europa-Tour abgesagt. „Es tut mir so leid, euch alle erneut enttäuschen zu müssen“, schrieb sie auf Twitter.

„Ich arbeite wirklich hart daran, wieder zu Kräften zu kommen, aber Touren können sehr hart sein, selbst wenn man bei 100 Prozent ist.“ Es sei nicht fair, die Konzerte zu verschieben. Aber sei das Beste, jetzt alles abzusagen, bis sie wirklich wieder bereit sei, auf der Bühne zu stehen. „Ich gebe nicht auf... Und ich kann es kaum erwarten, euch alle wiederzusehen!“, heißt es in der Mitteilung.

Im Dezember 2022 hatte Dion in einem Video auf Instagram mitgeteilt, dass bei ihr das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert worden ist. Dabei handelt es sich um eine neurologische Erkrankung, die das zentrale Nervensystem betrifft und die Bewegungsabläufe der Betroffenen einschränkt.

Damals hatte die Sängerin bereits die Konzerte in Europa verschoben. Schon vor Bekanntgabe ihrer Krankheit hatte die Sängerin für März und April 2022 in den USA geplante Konzerte abgesagt.

Die für dieses Jahr in Europa geplante Tour hätte am 26. August 2023 mit einem Konzert in Amsterdam beginnen sollen. Geendet hätte sie – nach einer Unterbrechung im Winter – mit einem Konzert in London am 22. April 2024.