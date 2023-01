Neues von den Promis : Cate Blanchett nennt Filmpreise „patriarchalisch“

Bei den Critics Choice Awards wird Cate Blanchett für ihre Darstellung in „Tár“ ausgezeichnet – und stellte in ihrer Rede Filmpreise im Allgemeinen in Frage. Selbst eine Flasche Mundwasser sei mehr Wert als die Trophäe.

Cate Blanchett, Oscar-Preisträgerin und Golden-Globe-Gewinnerin, hat bei den Critics Choice Awards ungewohnt kritische Töne angeschlagen. Die 53 Jahre alte Schauspielerin, die in der Nacht zu Montag für ihre Rolle in Todd Fields Musikdrama „Tár“ prämiert wurde, kritisierte die Auszeichnung der Filmkritiker als patriarchalisch und forderte, alle Fernsehübertragungen von Preisverleihungen einzustellen.

Ihre Sternentrophäe, eine der renommiertesten Auszeichnungen der amerikanischen Filmindustrie, verglich die Australierin derweil mit einer Flasche Mundwasser, die ihre Schauspielkollegin Julia Roberts ihr kurz zuvor überlassen hatte. Der Filmpreis, beanstandete Blanchett auf der Bühne des Fairmont Century Plaza in Los Angeles, sei jedoch weniger wertvoll als das Mundwasser.

„Die Auszeichnung ,beste Darstellerin‘ ist extrem willkürlich“, meinte die Schauspielerin. „Warum sagen wir nicht einfach, dass es eine ganze Reihe weiblicher Rollen gibt, die in Dialog miteinander stehen?“ Ihren Preis widmete die gleichwohl gut gelaunte Blanchett allen hart arbeitenden Frauen.

Blanchett war in der Vergangenheit bereits sieben Mal für einen Oscar nominiert worden und den Preis 2005 für ihre Nebenrolle in Aviator sowie 2014 für ihre Hauptrolle in „Blue Jasmin“ gewonnen. Mit einem Golden Globe wurde sie vier von zwölf Mal ausgezeichnet, zuletzt ebenfalls für ihre Rolle in „Tár“. An der Verleihung der Globes hatte sie nicht teilgenommen – sie habe sich nicht von Dreharbeiten in England losreißen können, hieß es.

Bei den Critics Choice Awards war die Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All at Once“ mit fünf Auszeichnung, darunter für den besten Film, der große Gewinner. Außerdem wurden das Duo Dan Kwan und Daniel Scheinert für die beste Regie sowie Ke Huy Quan als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Zum besten Hauptdarsteller wurde Brendan Fraser gekürt, der in „The Whale“ als stark übergewichtiger Mann mit dem Verlust einer großen Liebe kämpft.

Die Critics Choice Awards sind wichtige Kritiker-Filmpreise. Ausgewählt werden sie von über 500 Mitgliedern der CCA aus den USA und Kanada. Als Gastgeberin stand dieses Mal die US-Komikerin Chelsea Handler auf der Bühne.