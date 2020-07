© AFP

Vor 30 Jahren geschieden

Argentiniens Ex-Präsident Carlos Menem wagt im Alter von 90 Jahren einen nicht alltäglichen Schritt: Er will seine erste Ehefrau Zulema Yoma abermals heiraten. Die Trauung sei für kommende Woche geplant, teilte sein Anwalt Dario d’Alessandro am Donnerstag im Fernsehsender América mit. Das Paar (Foto von 1989) hatte sich vor 30 Jahren scheiden lassen – der Rausschmiss der Mutter seiner Kinder aus der offiziellen Residenz sorgte damals für einen Skandal. Menem war von 1989 bis 1999 Präsident des lateinamerikanischen Landes, seit dem Jahr 2005 ist er Senator. Mit seiner ersten Frau, die er 1966 heiratete, bekam er zwei Kinder – Tochter Zulemita sowie Sohn Carlos Jr., der 1995 starb. Mit seiner zweiten Frau, der chilenischen Schauspielerin und ehemaligen Miss Universum, Cecilia Bolocco, bekam er einen weiteren Sohn. Menem, der am 2. Juli seinen 90. Geburtstag feierte, war im Juni wegen einer Lungenentzündung für zwei Wochen im Krankenhaus. Wegen seines hohen Alters und gesundheitlicher Probleme finde die neuerliche Hochzeit bei Menem zu Hause statt, erklärte der Anwalt. (AFP)