Bild: dpa

„Ich bin dankbar dafür, dass unsere Patchwork-Familie gut funktioniert“

US-Sängerin Cardi B (29) und Rapper Offset (30) haben sieben Monate nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes dessen Namen bekanntgegeben. Zu einem Foto des am 4. September geborenen Kindes schrieb der Musiker am Donnerstag auf Instagram den Namen Wave Set Cephus. Auch Cardi B postete Bilder des Sprösslings mit Ohrring und einer großen Schmuckkette. Die Eltern veröffentlichten zudem mehrere Aufnahmen von einem Foto-Shooting für die neue Ausgabe der Zeitschrift „Essence“. Darauf posieren sie mit ihren fünf Kindern. „Ich liebe es, eine große Familie mit all unseren Kindern zu haben und ich bin dankbar dafür, dass unsere Patchwork-Familie gut funktioniert“, schrieb Cardi B. Offset, der bürgerlich Kiari Kendrell Cephus heißt, und Cardi B sind seit 2017 miteinander verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter Kulture ist drei Jahre alt. Aus früheren Beziehungen hat der Musiker zudem Tochter Kalea (7) sowie die Söhne Kody (7) und Jordan (12). (dpa)