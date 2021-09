Bild: AFP

William will abheben

William Shatner, in den Sechzigern als Captain James T. Kirk auf dem Raumschiff Enterprise unterwegs, zieht es angeblich auch im wahren Leben ins All. Laut Internetportal TMZ plant der 90 Jahre alte Kanadier mit kalifornischem Wohnsitz für die kommenden Wochen einen Ausflug an Bord von Jeff Bezos‘ Raumkapsel New Shepard. Während des etwa 15 Minuten währenden Flugs sollen Filmaufnahmen für eine Dokumentation geplant sein. Falls Shatner tatsächlich abhebt, wird er der älteste Mensch mit Weltraumerfahrung. Den Rekord hält vorerst die 82 Jahre alte Pilotin und Astronautin Wally Funk, die im Juli beim Jungfernflug von Bezos‘ Unternehmen Blue Origin mit an Bord der New Shepard war. Wie TMZ berichtet, soll Shatner seit Jahren von einem Weltraumflug träumen. Der Plan des Schauspielers, die Filmdokumentation aus dem All für den Sender Discovery zu produzieren, habe sich aber angeblich zerschlagen. (ceh.)