Die Toten Hosen sind am Freitagabend in der ausverkauften Düsseldorfer Arena aufgetreten. Frontmann Campino, der am Mittwoch 60 Jahre alt geworden war, sang den eigens umgetexteten Song „Wort zum Sonntag“: „Endlich bin ich 60 und nicht mehr nur nah dran. Und jetzt werd ich euch erzählen, was früher einmal war.“ Weiter ging es im neuen Refrain mit „Wir sind noch keine 70...“. Der Sänger der Düsseldorfer Band war am Mittwoch 60 Jahre alt geworden. „Happy Birthday“ schallte es aus dem Publikum.Am Mittwoch hat Campino in einem kleinen Düsseldorfer Biergarten gefeiert. „Im kleinen Kreis, mit der Familie“, wie das Gasthaus „Meuser“ im dörflichen Stadtteil Niederkassel auf seiner Facebook-Seite zu einem Foto mit dem Sänger schrieb. Weitere Angaben dazu wollte Inhaber Andreas Meuser am Freitag mit Verweis auf Campinos Privatsphäre nicht machen. Das traditionsreiche Gasthaus ist bekannt für seine Speckpfannkuchen und Altbier. (dpa)

„Happy Birthday“ singen die Fans

Die Toten Hosen sind am Freitagabend in der ausverkauften Düsseldorfer Arena aufgetreten. Frontmann Campino, der am Mittwoch 60 Jahre alt geworden war, sang den eigens umgetexteten Song „Wort zum Sonntag“: „Endlich bin ich 60 und nicht mehr nur nah dran. Und jetzt werd ich euch erzählen, was früher einmal war.“ Weiter ging es im neuen Refrain mit „Wir sind noch keine 70...“. Der Sänger der Düsseldorfer Band war am Mittwoch 60 Jahre alt geworden. „Happy Birthday“ schallte es aus dem Publikum.

Am Mittwoch hat Campino in einem kleinen Düsseldorfer Biergarten gefeiert. „Im kleinen Kreis, mit der Familie“, wie das Gasthaus „Meuser“ im dörflichen Stadtteil Niederkassel auf seiner Facebook-Seite zu einem Foto mit dem Sänger schrieb. Weitere Angaben dazu wollte Inhaber Andreas Meuser am Freitag mit Verweis auf Campinos Privatsphäre nicht machen. Das traditionsreiche Gasthaus ist bekannt für seine Speckpfannkuchen und Altbier. (dpa)