Bild: REUTERS

Rückkehr auf die Leinwand

Hollywoodstar Cameron Diaz kehrt für einen gemeinsamen Film mit Jamie Foxx nach jahrelanger Pause vor die Kamera zurück. Das gab Foxx am Mittwoch auf Twitter bekannt. „Cameron und ich sind ’Back in Action’ – das ist der Titel unseres neuen Films“, schrieb Foxx. „Die Produktion startet noch dieses Jahr.“ Dazu veröffentlichte Foxx einen kurzen Mitschnitt eines Telefonats der beiden. Diaz zeigt sich darin nervös über ihr Comeback. „Ich freue mich, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das alles funktioniert, weißt du es?“, sagt sie. Um ihr zu helfen, holt Foxx dann Footballstar Tom Brady ans Telefon. „Jamie sagte mir, dass du Tipps zum Rücktritt vom Ruhestand brauchst. Ich bin recht gut darin“, scherzt der Sportler. Brady hatte im März nach nur 40 Tagen als Sport-Rentner sein Comeback in der NFL angekündigt. Welche Tipps er Diaz gegeben hat, ist in dem Mitschnitt allerdings nicht mehr zu hören. Die Schauspielerin teilte die Neuigkeiten auch in ihrer eigenen Instagram-Story. „Jamie, nur du konntest mich ’Back in Action’ bringen!“, schrieb sie. „Ich kann es nicht erwarten, das wird ein Spaß!“ Nach Angaben des Branchenmagazins „Entertainment Weekly“ handelt es sich bei dem Film um eine Actionkomödie. Ein Erscheinungsdatum gebe es noch nicht. Diaz war zuletzt 2014 in der Musicalverfilmung „Annie“ zu sehen – ebenfalls gemeinsam mit Jamie Foxx. Dann zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück. 2015 heiratete sie den Good-Charlotte-Gitarristen Benji Madden, 2019 kam die gemeinsame Tochter des Paars zur Welt. (dpa)