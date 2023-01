Aktualisiert am

Buzz Aldrin heiratet – an seinem 93. Geburtstag

Neues von den Promis : Buzz Aldrin heiratet – an seinem 93. Geburtstag

Der zweite Mensch auf dem Mond, der ehemalige amerikanische Astronaut Buzz Aldrin, hat geheiratet. Am Freitag, seinem 93. Geburtstag, gab Aldrin seiner 63 Jahre alten Lebensgefährtin Anca Faur in Los Angeles das Ja-Wort. Sie seien „so aufgeregt wie zwei durchgebrannte Teenager“ gewesen, schrieb Aldrin auf Twitter. Faur arbeitet seit 2019 als Projektmanagerin in Aldrins Unternehmen.

Die Ehe mit ihr ist seine vierte. Das erste Mal heiratete der pensionierte Astronaut 1954. Aus der 18 Jahre währenden Ehe gingen drei Kinder hervor. Seine zweite Hochzeit feierte Aldrin 1975. Die Ehe hielt nur drei Jahre. Die Scheidung von seiner dritten Frau, die er 1988 geheiratet hatte, reichte Aldrin vor zwölf Jahren ein.

Mehr zum Thema 1/

Der 93-Jährige wurde 1969 weltberühmt, als er im Rahmen der Apollo-11-Mission kurz nach Neil Armstrong als zweiter Mensch überhaupt den Mond betrat.